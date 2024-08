Ibovespa sobe 0,8% e retoma nível dos 126 mil pontos com NY, puxado por Itaú

O Ibovespa recuperou o nível dos 126 mil pontos na tarde desta terça-feira (6), na esteira dos ganhos firmes das bolsas de Nova York e da melhora no desempenho de ações ligadas a commodities. O grande destaque ficou para o setor financeiro, com a ação preferencial (PN) do Itaú Unibanco subindo mais de 2% à espera do balanço do segundo trimestre de 2024, a ser divulgado após o fechamento. Já ações cíclicas lideraram o vértice negativo, pressionadas pela inclinação na curva de juros após ata do Comitê de Política Monetária (Copom) mais dura."Na parte da tarde, o Ibovespa conseguiu avançar com mais contundência, seguindo a aceleração da alta dos índices americanos", avalia Eduardo Plastino, analista de renda variável da Alta Vista Research. Ele aponta que as bolsas de Nova York operaram em forte recuperação, com investidores tentando apagar o movimento de risk-off da véspera.O maior responsável pela alta do Ibovespa em pontos, Itaú PN fechou com avanço de 2,22%. "Como o Bradesco entregou um bom resultado ontem, o mercado aposta que Itaú deve vir com bom resultado também", afirma Rodrigo Moliterno, sócio fundador da Veedha Investimentos. Bradesco, por sua vez, estendeu o rali da véspera e subiu 3,42% (ON) e 3,31% (PN).Para Moliterno, a melhora do Ibovespa na parte da tarde também ocorreu porque as ações mais associadas a commodities, que de manhã estavam mais fracas, "começaram a andar". Petrobras, por exemplo, subiu 2,09% (ON) e 1,74% (PN), seguindo o desempenho do petróleo Brent (+0,24%, a US$ 76,48 por barril). Já Vale, que cedia pela manhã, inverteu o sinal e avançou 0,51%, acompanhando bom humor e pares no exterior.Já o campo negativo do Ibovespa foi liderado por Vamos (-10,03%), que apresentou um resultado ruim consolidado no segundo trimestre de 2024, segundo o BB Investimentos. Em seguida, aparecem setores mais sensíveis a juros e de empresas mais alavancadas, como GPA (-7,17%), Petz (-5,09%), Yduqs (-4,38%) e MRV (-3,78%), prejudicados pela inclinação da curva de juros, após a ata do Comitê de Política Monetária (Copom).O Ibovespa fechou em alta de 0,80%, aos 126.266,70 pontos, ante mínima de -0,01%, aos 125.261,37 pontos, e máxima de 1,35%, aos 126.966,28 pontos. O giro financeiro foi de R$ 22,4 bilhões. Na semana, o índice acumula queda de 0,96%, e de 1,09% no mês.