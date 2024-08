Ibovespa sobe com recuperação em NY e expectativa positiva com balanço, após 3 quedas

O Ibovespa sobe na faixa dos 125 mil pontos, influenciado pelo avanço das bolsas dos Estados Unidos. A valorização, contudo, é moderada no recuo das commodities e no tom da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada na manhã desta terça-feira, 6.A elevação dos mercados acionários norte-americanos ocorre após o recuo da na véspera diante de temores de que os Estados Unidos entrem em recessão. O índice japonês, que na segunda encerrou em baixa de 12,40%, hoje subiu 10,25% em Tóquio."Parece ser um dia de respiro, de uma correção", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research. "Já vimos uma recuperação no Japão. Parte da realização de lucros foi exagerada, técnica. Houve bastante operação de carry trade sendo ajustada", completa Spiess.A alta do Ibovespa ocorre mesmo após o índice acumular três quedas seguidas. Ontem, fechou em baixa de 0,46%, aos 125.269,54 pontos.Por ora, o entendimento preliminar da ata do Copom de julho, quando a taxa Selic foi mantida em 10,50% ao ano, é de que o juro básico ficará como está, embora o Banco Central (BC) não descarte uma elevação."A ideia é de que pode elevar os juros, mas nesse momento a manutenção é vista como suficiente para reancorar as expectativas", diz em comentário o economista-chefe do BV, Roberto Padovani.Após o comunicado da semana passada não indicar alta da Selic caso necessário, Beto Saadia, diretor de Investimentos da Nomos, avalia que o texto da ata traz exatamente a frase que o mercado gostaria de ler, apontando concordância de todo o Copom com um aumento da taxa se isso for necessário. "A ata entregou o que o mercado queria", diz.Em meio à volatilidade do petróleo, as ações Petrobras, que informa balanço na quinta, cedem. Já o minério de ferro fechou em queda de 1,42% em Dalian, na China, pesando nos papéis do segmento metálico. Vale, por exemplo, caía 0,86% às 11 horas.Após o fechamento da B3 será divulgado o balanço do Itaú Unibanco depois da informação dos dados trimestrais do Bradesco, ontem, que agradaram. "Estou com expectativa positiva pelo balanço do Itaú", diz Spiess.A despeito dessa expectativa, o analista da Empiricus considera que o mercado precisa de dados para "ficar com o pé no chão". Como a agenda de indicadores desta semana está relativamente esvaziada, acredita que uma eventual melhora consistente do Ibovespa não será de imediato. "Essa ansiedade recente é prejudicial para ativos de risco. Não deve ter uma mudança agora, mas não acredito na tese de recessão nos Estados Unidos", completa Spiess.Às 11h10, o Ibovespa subia 0,33%, aos 125.688,60 pontos, ante alta de 0,44%, na máxima aos 125.816,02 pontos, contra mínima aos 125.261,37 pontos (-0,01%).