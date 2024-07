Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em alta, mas Tóquio estende perdas

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira (26), à medida que um movimento de liquidação de ações em Wall Street perdeu força ontem, mas a de Tóquio estendeu perdas recentes com a perspectiva de mais aperto monetário no Japão.O índice sul-coreano Kospi avançou 0,78% em Seul, a 2.731,90 pontos, enquanto o Hang Seng assegurou ligeiro ganho de 0,10% em Hong Kong, a 17.021,31 pontos. Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,14%, a 2.890,90 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta mais expressiva, de 1,43%, a 1.569,59 pontos.Ontem, as bolsas de Nova York tiveram um dia relativamente mais tranquilo, com avanço do Dow Jones e perdas mais contidas do Nasdaq e S&P 500, após os três índices tombarem na quarta-feira (24) em meio a uma acentuada queda de ações de gigantes de tecnologia.Em Tóquio, por outro lado, o índice japonês Nikkei caiu 0,53% hoje, a 37.667,41 pontos, aprofundando perdas depois de entrar em território de correção ontem, diante de expectativas de que o Banco do Japão (BoJ) volte a elevar juros na semana que vem e também em outubro. Já em Taiwan, o Taiex amargou queda de 3,29%, a 22.119,21 pontos, ao retornar de dois dias de feriados.Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom majoritário da Ásia e ficou no azul, depois de acumular perdas nos dois dias anteriores. O S&P/ASX 200 avançou 0,76% em Sydney, a 7.921,30 pontos.