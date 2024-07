Bolsas da Europa fecham mistas com balanços, NY e queda forte da Stellantis

As bolsas europeias fecharam, majoritariamente, em queda, nesta quinta-feira (25), em ajuste às perdas de Wall Street na quarta (24) e também na esteira de uma série de balanços de grandes empresas da região. As bolsas europeias chegaram a reagir com redução da baixa aos dados de crescimento acima do esperado e desaceleração da inflação nos Estados Unidos. As ações da Stellantis derreteram e pesaram em Milão e em Paris, afetando outras montadoras, após o grupo anunciar recuo do lucro. O Carrefour, a Kering, dona da Gucci, a STMicroelectronics e Jeronimo Martins também responderam negativamente a resultados e projeções.

Em Paris, o CAC 40 caiu 1,15%, aos 7.427,02 pontos. Em Frankfurt, o DAX registrou queda de 0,45%, encerrando o dia em 18.303,94 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,40%, aos 8.186,35 pontos. As cotações são preliminares.

A Stellantis caiu 8,67% em Milão e 8,72% em Paris. O conglomerado automotivo franco-ítalo-americano, que reúne as montadoras Fiat Chrysler e Peugeot, registrou um tombo de 48% no lucro do primeiro semestre. O desempenho pesou em Milão e o FTSE MIB fechou com baixa de 2,03%, aos 33,771,07 pontos. A Renault recuou 8,27% em Paris, após divulgar balanço.

Ainda em Paris, a STMicroelectronics derreteu 12,8%, após a empresa anunciar queda de 31,2% no lucro do segundo trimestre, ante o mesmo período de 2023. O Carrefour cedeu 4,86%. A Kering alertou sobre lucro e a ação marcou declínio de 6,94%, arrastando outras companhias do setor de luxo.

A ação da Unilever saltou 6,19% em Londres, após a multinacional anglo-holandesa divulgar faturamento semestral maior do que o esperado. Ainda no mercado inglês, a Anglo American ganhou 0,41%, revertendo queda inicial, após a mineradora registrar prejuízo na primeira metade do ano em função de uma baixa contábil.

No noticiário macroeconômico, o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha decepcionou com uma inesperada queda em julho.

Em Lisboa, o PSI 20 fechou em baixa de 2,61%, aos 6.719,05 pontos, pressionado pelo tombo de 15,8% da Jeronimo Martins em reação a alerta sobre desempenho. O Ibex 35, de Madri, caiu 0,50%, aos 11.154,30 pontos.