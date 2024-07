Bolsas da Ásia fecham em baixa, com impacto de resultados da Tesla e Alphabet no radar

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, enquanto investidores observaram a reação negativa a balanços das big techs americanas Tesla e Alphabet.



O índice japonês Nikkei caiu 1,11% em Tóquio, a 39.154,85 pontos, também em meio à cautela por expectativas de que o Banco do Japão (BoJ) volte a elevar juros, enquanto o Hang Seng recuou 0,91% em Hong Kong, a 17.311,05 pontos, pressionado por ações de tecnologia, e o sul-coreano Kospi cedeu 0,56% em Seul, a 2.578,71 pontos, com fraco desempenho da Samsung Electronics (-2,3%).



Na China continental, o dia também foi de perdas, lideradas por ações dos setores imobiliário e automotivo. O Xangai Composto recuou 0,46%, a 2.901,95 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda mais expressiva, de 1,32%, a 1.546,29 pontos.



Em Taiwan, não houve negócios hoje devido a um feriado local.



No fim da tarde de ontem, nos EUA, a montadora de veículos elétricos Tesla e a Alphabet, controladora do Google, divulgaram resultados trimestrais. O balanço da Tesla decepcionou, derrubando sua ação no after hours e também no pré-mercado de Nova York. Já o da Alphabet superou as expectativas, mas comentários feitos durante teleconferência pesaram na ação da empresa.



Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho hoje, sob o peso de ações de petrolíferas. O S&P/ASX 200 caiu 0,09% em Sydney, a 7.963,70 pontos.