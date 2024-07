Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após perdas em Wall Street

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, após uma rodada de perdas em Wall Street ontem, mas as chinesas driblaram o tom negativo.Liderando perdas na Ásia, o índice Taiex amargou queda de 2,26% em Taiwan, a 22.869,26 pontos, ainda sob efeito de recentes críticas do ex-presidente dos EUA Donald Trump à dominância dos taiwaneses na produção de semicondutores, e o Hang Seng caiu 2,03% em Hong Kong, a 17.417,68 pontos, pressionado por ações do setor imobiliário, enquanto o japonês Nikkei recuou 0,16% em Tóquio, a 40.063,79 pontos, e o sul-coreano Kospi cedeu 1,02% em Seul, a 2.795,46 pontos.Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios no vermelho, com o índice Nasdaq - que concentra ações de tecnologia - estendendo o tombo de um dia antes após o rali das últimas semanas.Na China continental, por outro lado, os mercados asseguraram ganhos modestos, sustentados por ações de semicondutores, embora a reunião do Partido Comunista chinês desta semana, conhecida como Terceiro Plenário, tenha chegado ao fim sem medidas de estímulos concretas. O Xangai Composto avançou 0,17%, a 2.982,31 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou alta de 0,34%, a 1.610,07 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana teve seu segundo pregão negativo consecutivo, com baixa de 0,81% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.971,60 pontos.