Atrações artísticas marcam últimos dias da ExpoBento e da Fenavinho

Negócios, vinhos e entretenimento juntam-se no Parque de Eventos. Na quinta e sexta-feira, o embalo de ritmos brasileiríssimos para chacoalharam ainda mais as programações da 32ª ExpoBento e da 19ª Fenavinho. A agenda artística dos eventos foi marcada por um encontro com o pagode e com o samba, em meio às ofertas de cerca de 450 expositores. Na quinta, no Palco Central, a banda só de meninas Samba de Moça animou os presentes com um show, que contou com sucessos de Banda Eva a Marília Mendonça. Em outro ponto da feira e da festa, no Palco Praça Gastronômica, os rapazes da Swing Natural mandaram ver numa apresentação cheia de groove e samba. Por fim, o Grupo Chocolate encerrou a noite também no Palco Central. O ritmo contagiante do pagode e do samba prossegue hoje, com um carnaval fora de época, o Carnavinho. Uma das atrações da noite será o Bloco do Bepi. O show está marcado para as 19h30min, no Palco Central. Para encerrar a noite, Os Calamares fazem sua estreia na ExpoBento. O quinteto da Capital se apresenta, às 21h30min.

No sábado, será a vez da dupla sertaneja de Farroupilha Vitor Henrique & Gabriel. Já no domingo, o Grupo Tholl realiza o espetáculo "Cirquin" no período da tarde e a banda Farina Brothers encerra a programação cultural da feira, às 20h.