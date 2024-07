CEEE Equatorial dá dicas de economia para enfrentar o frio com uso racional de energia

Com a chegada do inverno, muitos consumidores gaúchos passam a utilizar mais os equipamentos ligados a aquecimento, como o chuveiro elétrico. Para estimular o consumo consciente, em nota, a CEEE Equatorial elaborou seis dicas que podem ajudar a reduzir gastos com energia e ainda fazer a diferença no bolso dos consumidores nessa época do ano. -Evite banhos demorados. Manter a chave do chuveiro no modo inverno consome 30% a mais de energia do que no modo verão. Por isso, banhos curtos de 10 minutos diminuem o gasto de energia e o desperdício de água; -Sempre que possível, programe seus banhos para os inícios ou finais de tarde, quando a temperatura ainda não baixou muito. Mantenha os orifícios da passagem de água do seu chuveiro elétrico limpos; -O uso moderado de ar-condicionado no modo quente e de estufas é importante para não impactar de maneira expressiva o valor da sua fatura; - Use com consciência a secadora de roupas, o secador de cabelo e aquecedores. Juntos, esses eletrodomésticos aumentam o consumo de energia em sua conta; -Nunca utilize a parte traseira das geladeiras para secar roupas. Isso prejudica o funcionamento do aparelho e aumenta o consumo de energia; -Invista em modelos eficiente e com selo Procel ao trocar seu eletrodoméstico. E lembre-se: a mudança de hábito é o principal fator para a redução do consumo em geral. Fazer uso responsável de energia elétrica não é apenas uma boa estratégia para economizar dinheiro, mas um exemplo de respeito ao meio ambiente e às futuras gerações.