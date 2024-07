Brasil quitou R$ 847 milhões com organismos internacionais no 1º semestre

O Brasil quitou R$ 847 milhões referentes a compromissos com organismos internacionais no primeiro semestre de 2024, informaram o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). Em nota divulgada nesta quarta-feira (3), o Planejamento destacou também a quitação integral da contribuição regular à Organização das Nações Unidas (ONU), no valor de R$ 325 milhões.

"O pagamento foi registrado publicamente pela ONU, em 17 de maio, conforme prática de reconhecer e agradecer aos Estados-membros que quitam integralmente suas contribuições ao orçamento regular", disse a pasta, segundo a qual o Brasil integra o quadro de honra de nações que efetuaram o pagamento ainda no primeiro semestre do ano, algo inédito para o país na última década.

"Ao honrar suas contribuições junto a organismos internacionais, o Brasil fortalece sua atuação no cenário global, reafirma o compromisso com o multilateralismo e reforça a integração regional. Trata-se de continuidade aos esforços empreendidos em 2023, quando o Brasil pagou R$ 4,6 bilhões em compromissos financeiros, incluindo passivos de anos anteriores, distribuídos entre contribuições regulares a organismos internacionais, integralizações de cotas de bancos multilaterais e recomposições de fundos internacionais", afirmaram os ministérios.

Na lista de quitações em 2024, aparecem também as contribuições à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), à Organização Mundial da Saúde (OMS), à Organização Internacional do Trabalho (OIT), à Organização Mundial do Comércio (OMC), à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), à Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), entre outros organismos internacionais com atuação em áreas prioritárias da política externa brasileira.

Na esfera regional, informou o MPO, o Brasil se encontra em dia junto à Organização dos Estados Americanos (OEA), à Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), à Organização Latino-Americana de Energia (OLADE), ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD), à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), entre outros organismos.

Também foram pagas as contribuições referentes à Secretaria do Mercosul, ao Instituto Social do Mercosul e à Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul (TPR). "O País também saldou compromissos importantes na área de meio ambiente e mudança do clima, tais como a Convenção sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (Convenção de Estocolmo), a Convenção de Combate à Desertificação (UNCCD) e a Convenção sobre Mercúrio (Convenção de Minamata)", disse o governo.