Bolsas da Europa fecham em queda, com riscos políticos e incertezas sobre juros do BCE

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta terça-feira (02), em meio à percepção de riscos políticos nos dois lados do Atlântico Norte. O quadro reflete também as incertezas referente à política monetária, no dia em que a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reforçou não haver garantias de que a instituição voltará a cortar juros na próxima reunião.

O mercado europeu reverteu o rali de alívio que havia se disseminado na véspera, após o primeiro turno das eleições legislativas na França reduzir as chances de uma maioria absoluta dos grupos radicais na Assembleia Legislativa. A avaliação, no entanto, é de que os riscos ainda estão na mesa, antes da segunda etapa do pleito, que acontece no próximo domingo.

Há ainda algum desconforto com a possibilidade de o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump voltar à Casa Branca com um controle republicano do Congresso.

"Construiu-se uma narrativa de que, devido às consequências do debate entre Trump e Biden, os mercados deveriam apostar numa maior probabilidade de uma vitória de Trump e em maiores déficits fiscais", explica o Deutsche Bank.

Assim, investidores já abriram os pregões na Europa hoje cedo se ajustando ao ambiente mais cauteloso. No fim, o índice CAC 40, de Paris, fechou em baixa de 0,30%, aos 7.538,29 pontos. Em Londres, o FTSE 100 perdeu 0,56%, a 8.121,20 pontos.

No fórum do BCE em Sintra, Lagarde avisou que a política não está em uma trajetória linear. O comentário foi interpretado como um sinal de que a instituição pode não repetir já em julho o corte de juros que promoveu no mês passado. No mesmo evento, o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, chamou atenção para os progressos no combate à inflação.

Mais cedo, dados preliminares mostraram que a taxa anual do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) veio em linha com o previsto, mas o núcleo frustrou expectativa por desaceleração.

Tudo somado, o índice DAX, de Frankfurt, cedeu 0,75%, a 18.152,91 pontos. O FTSE MIB, de Milão, baixou 0,70%, a 33.481,40, enquanto o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,06%, a 6.589,92 pontos. Em Madri, o Ibex 35 perdeu 1,36%, a 10.906,50 pontos. As cotações são preliminares.