Bolsas da Ásia fecham em alta, em dia de recuperação, à espera do PCE dos EUA

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira (28), em um movimento de recuperação de perdas de ontem, enquanto investidores aguardam dados da inflação dos EUA que podem influenciar a trajetória dos juros básicos americanos.O índice japonês Nikkei subiu 0,61% em Tóquio, a 39.583,08 pontos, com o impulso de ações de fabricantes de máquinas, trading companies e bancos, à medida que a recente fraqueza do iene melhora a perspectiva de lucros, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,49% em Seul, a 2.797,82 pontos, o Taiex registrou ganho de 0,55% em Taiwan, a 23.032,25 pontos, e o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com alta marginal de 0,01%, a 17.718,61 pontos.Na China continental, os mercados também terminaram o pregão no azul, favorecidos pelo bom desempenho de ações de telecomunicações. O Xangai Composto subiu 0,73%, a 2.967,40 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,25%, a 1.618,07 pontos. China Telecom e China Mobile tiveram acréscimos de 2,8% e 2,6%, respectivamente.Nas próximas horas, os EUA divulgam pesquisa mensal sobre sua inflação PCE, que tende a ajudar o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) a definir se e quando poderá começar a reduzir juros.Na Oceania, a bolsa australiana teve leve alta, graças à força de ações do setor bancário. O S&P/ASX 200 avançou 0,10% em Sydney, a 7.767,50 pontos.