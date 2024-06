Envio de faturas da CEEE ainda está irregular

A catástrofe climática que impactou recentemente o Rio Grande do Sul também dificultou a confirmação e o envio normal das contas de luz em diversas localidades. Em Porto Alegre, por exemplo, alguns moradores de bairros como o Menino Deus e a Cidade Baixa relatam que ainda não receberam a fatura relativa ao consumo do mês de maio. Segundo informações da CEEE Equatorial, que atende a essas regiões, a partir de meados do mês passado foi estimado um prazo de 90 dias para regularizar a totalidade das leituras da companhia.

"Mas, na medida que formos conseguindo coletar as leituras, as faturas serão geradas. Estamos tendo extremo cuidado para não faturar o cliente por média, e sim por leitura efetiva do medidor, expressando o consumo real", enfatiza o gerente de Gestão Comercial da distribuidora, Rafael Ávila. Se fosse cobrado dos clientes por média de consumo, poderia ocorrer uma distorção, já que muitas residências ficaram sem luz no mês de maio.

Ávila recorda que os 90 dias estimados pela distribuidora para regularizar a totalidade das leituras é um prazo que coincide com diversas situações previstas em decretos e na Resolução 1.092 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que disciplinou a atuação das distribuidoras do Rio Grande do Sul na calamidade. Conforme previsto na determinação do órgão regulador do setor elétrico, pelo período de 30 dias, para todas as unidades consumidoras, e por 90 dias, para as unidades em regiões afetadas pela calamidade, não serão cobrados juros, multa e correção monetária por eventual atraso no pagamento.

Sobre a questão da medição de consumo, Ávila chama a atenção para as dificuldades logísticas ocasionadas pelas enchentes. "Esse acesso para coleta da leitura pressupõe a redução das águas nas ruas, o que já ocorreu, retirada das águas dos locais onde estão os medidores de energia, o que ainda está ocorrendo em vários casos, considerando que ficam em subsolos dos imóveis e essa é uma ação de responsabilidade do cliente, além de troca de milhares de medidores que foram danificados", comenta o gerente de Gestão Comercial.

No caso de dúvidas sobre as faturas, clientes podem obter mais informações pelo telefone 0800 721 2333 ou site https://ceee.equatorialenergia.com.br.