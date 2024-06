Bolsas da Ásia fecham em baixa, com fraqueza do iene e dado chinês no radar

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, 27, um dia após o iene atingir mínimas em quase quatro décadas e dados mostrarem avanço mais fraco do lucro industrial chinês.Em Tóquio, o índice Nikkei caiu 0,82%, a 39.341,54 ienes, pressionado por ações de corretoras e do setor farmacêutico, em meio a preocupações de que o Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) volte a elevar juros em meio à fraqueza do iene. Ontem, a moeda japonesa atingiu o menor nível frente ao dólar desde 1986, levando autoridades a sinalizar disposição de intervir no mercado cambial.Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,90%, a 2.945,85 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou queda de 1,67%, a 1.614,03 pontos, sob o peso de ações de varejistas e montadoras. Pesquisa mostrou que o lucro industrial chinês teve acréscimo anual de 0,7% em maio, bem menor do que o ganho de 4% observado em abril.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng registrou baixa de 2,06% em Hong Kong, a 17.716,47 pontos, com o fraco desempenho de ações de tecnologia e consumo, enquanto o sul-coreano Kospi cedeu 0,29% em Seul, a 2.784,06 pontos, e o Taiex perdeu 0,35% em Taiwan, a 22.905,98 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo dia consecutivo, com queda de 0,30% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.759,60 pontos. *Com informações da Dow Jones Newswires.