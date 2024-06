Setor de serviços tem alta de 3,2% ante mesmo período de 2023

Nos serviços, houve elevação de 3,2% sobre o mesmo período do ano passado. A alta foi influenciada especialmente pelo comércio (4,7%), outros serviços (5,1%) e serviços de informação (5,1%). Entre as atividades do comércio, os principais destaques foram os aumentos nas vendas nos hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (14,1%), no comércio de veículos (18,8%) e nos artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (10,2%).