Bolsas da Europa fecham em baixa, com agenda esvaziada e pressionadas por tombo da Airbus

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta terça-feira (25), pressionadas especialmente pelos setores de defesa e aeroespacial, já que as ações da Airbus tiveram fortes quedas após divulgação de projeções da empresa. Em um dia de poucos indicadores e aparições públicas de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE), a postura monetária da região ficou em segundo plano, enquanto a política foi observada, com destaque para o processo de definição de cargos em Bruxelas.