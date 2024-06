Dólar sobe em linha com exterior em meio à ata e antes de Galípolo e arrecadação

O dólar opera em alta, após duas quedas seguidas, acompanhando a valorização externa da divisa americana em meio à leitura da ata do Copom, que manteve a taxa Selic em 10,50%, por unanimidade, na semana passada. Investidores estão analisando o documento do Banco Central antes do webinar com o diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo (previsto para às 10 horas).Na ata, o comitê reforçou que eventuais ajustes futuros na Selic serão ditados pelo "firme compromisso de convergência da inflação à meta" e houve aumento da estimativa de juro real neutro, de 4,5% para 4,75%. O Copom afirma que a manutenção da taxa Selic em 10,5% é compatível com a sua estratégia para fazer a inflação convergir a um nível "ao redor" da meta no horizonte relevante, que inclui o ano de 2025.O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou a ata do Copom como "muito aderente" ao comunicado. Para Haddad, o documento transmite a ideia de que a autoridade monetária promove uma "interrupção" do ciclo de cortes para que possa avaliar os cenários externo e interno e tomar decisões a partir de novos dados, o que, na avaliação do ministro, é uma indicação importante de se "frisar".Por sua vez, o Índice de Confiança da Construção (ICST) ficou estável em 96,4 pontos em junho. Em médias móveis trimestrais, porém, houve recuo de 0,1 ponto.O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,40% na terceira quadrissemana de junho, acelerando levemente ante o ganho de 0,38% observado na segunda quadrissemana, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).O coordenador do IPC-Fipe, Guilherme Moreira, ajustou sua projeção para a variação do índice no encerramento de junho, de 0,38% para 0,34%. A mudança, afirma, reflete um movimento de descompressão na variação de alguns alimentos in natura e de itens como leite e batata que estavam pressionados principalmente por conta das condições climáticas adversas entre maio e o início de junho.No exterior, os juros dos Treasuries operam em baixa, pela terceira sessão seguida, mas o dólar amplia ganhos frente outras moedas principais e a maioria das divisas emergentes e ligadas a commodities, em dia de minério de ferro estável e queda do petróleo. Há pouco, o Fed de Chicago informou que o índice de atividade nacional subiu a 0,18 em maio.Investidores precificam no câmbio a fala da diretora do Federal Reserve, Michele Bowman, de que não vê nenhum corte de juros em 2024, mas ponderou que as próximas decisões dependerão de cenários. Conforme a dirigente, essa postura permite a análise de dados e pode abrir espaço para cortes de juros, caso ocorra progresso na inflação ou uma deterioração do emprego nos EUA. No radar estão ainda a leitura de junho do índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos (11h), e discursos das diretoras do Fed Lisa Cook (13h) e novamente de Michele Bowman (15h10).Às 9h34, o dólar à vista subia 0,39%, a R$ 5,4108. O dólar para julho ganhava 0,27%, a R$ 5,4110. O índice DXY da moeda americana frente outros pares principais apontava ganho de 0,15%, a 105,63 pontos. O juro da T-Note 10 anos caía a 4,224%, ante 4,241% no fim da tarde de ontem.