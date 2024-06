Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após mais recordes em NY

As bolsas asiáticas encerraram os negócios desta quarta-feira majoritariamente em alta, após mais um dia de máximas históricas em Wall Street e de a estrela da inteligência artificial (IA) Nvidia assumir o posto de empresa mais valiosa do mundo.Liderando os ganhos na região, o índice Hang Seng saltou 2,87% em Hong Hong, a 18.430,39 pontos, enquanto o Taiex subiu 1,99% em Taiwan, ao nível recorde de 23.209,54 pontos, ambos impulsionados por ações de tecnologia, enquanto o japonês Nikkei apresentou modesto ganho de 0,23% em Tóquio, a 38.570,76 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 1,21% em Seul, a 2.797,33 pontos.Ontem, as bolsas de Nova York subiram apenas levemente, mas tanto o índice S&P 500 quanto o Nasdaq atingiram novos patamares inéditos, em um dia em que a fabricante de chips Nvidia ultrapassou a Microsoft e tornou-se a empresa com maior valor de mercado do mundo, em meio ao entusiasmo com a tecnologia de IA. Hoje, um feriado nos EUA mantém os mercados americanos fechados.Na China, por outro lado, as bolsas ficaram no vermelho nesta quarta, após o órgão regulatório chinês de valores mobiliários afirmar que irá fortalecer a supervisão de todas as atividades financeiras para prevenir possíveis riscos. O Xangai Composto, principal índice acionário do país, caiu 0,40%, a 3.018,05 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,87%, a 1.687,64 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana também mostrou desempenho negativo. O S&P/ASX 200 cedeu 0,11% em Sydney, a 7.769,70 pontos, pressionado por ações de bancos e devolvendo parte dos ganhos do pregão anterior.