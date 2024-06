Governo federal libera R$ 17,5 bilhões para o Rio Grande do Sul

O governo federal liberou mais de R$ 17,5 bilhões em crédito extraordinário para ações de recuperação do Rio Grande do Sul. Os recursos são para ajudar empresas afetadas e a contratação de moradias para as famílias que perderam as casas com as enchentes que devastaram o estado no mês passado. Com essa medida, chega a R$ 90,9 bilhões o montante total enviado até o momento para apoiar o Estado, informou o Ministério do Planejamento e Orçamento.