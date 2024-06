Na véspera do Copom, Lula critica Campos Neto

O presidente Lula (PT) disse ontem que o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, tem lado político e trabalha para prejudicar o País. Ele também comparou-o com o ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro e citou o jantar que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REP), fez em homenagem ao presidente da autoridade monetária. Para Lula, o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) tem mais influência nas decisões de Campos Neto do que ele.

O chefe do Executivo criticou ainda a taxa de juros, que começou ontem a ser analisada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central - a decisão sobre a taxa será tomada hoje. Para ele, não há motivo para a taxa Selic continuar igual. "O presidente do Banco Central, que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o País do que para ajudar o País", afirmou, após declarar que a autoridade monetária está "desajustada".

Ao citar o jantar em homenagem a Campos Neto em São Paulo, Lula sugeriu que ele teria pretensões político-eleitorais.

O presidente também voltou a criticar o que considera ser a alta taxa de juros básico da economia.

Ele disse que conversa com presidentes de bancos internacionais e que há muito otimismo com o País, relatou índices positivos, e disse ficar "triste" com a Selic.

"Temos situação que não necessita essa taxa de juros. Não pode continuar com taxa de juros proibitiva de investimento no setor produtivo. Que o Banco Central de comporte na perspectiva de ajudar esse País, não atrapalhar o crescimento do País", afirmou.

Apesar dos apelos de Lula, a perspectiva vai na contramão. Os economistas do mercado financeiro esperam uma decisão unânime do Copom pela manutenção da taxa básica de juros - a Selic - no atual patamar de 10,50% ao ano.

Lula evitou comentar quem indicaria para a sucessão de Campos Neto no Banco Central, cujo mandato se encerra em 31 de dezembro, mesmo sendo diretamente questionado sobre o diretor e ex-secretário da Fazenda, Gabriel Galípolo, tido como um dos favoritos ao cargo.