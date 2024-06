Aneel adia por dois meses reajuste tarifário de distribuidora do RS

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira, 18, adiar por dois meses o reajuste tarifário de 2024 da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A (RGE), que atende o Rio Grande do Sul.



A proposta de postergação foi apresentada pela empresa. O argumento acatado pela Agência é que não seria viável, no momento, a aplicação do reajuste. O efeito prático poderia agravar ainda mais a situação econômica enfrentada pelos consumidores. O adiamento vai de 19 de junho a 18 de agosto.



Com as inundações no Rio Grande do Sul, o pico de clientes da concessionária com serviço interrompido foi de 315,2 mil durante a crise, até a última atualização.

A concessionária alega que tem estudado diversos cenários de mitigação do impacto tarifário, dentre eles o diferimento total ou parcial do reajuste tarifário de 2024, a depender de análises que "estão em andamento para que a RGE possa superar o descasamento de caixa desta potencial ação".



A decisão de prorrogar a tarifa vigente por dois meses implica o acúmulo de valores financeiros que em algum momento deverão ser endereçados. A Aneel cita, por outro lado, que nesse mesmo horizonte de 60 dias políticas públicas direcionadas à atenuação dos processos tarifários no Rio Grande do Sul podem vir a ser editadas pelo governo federal.