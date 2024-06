Bolsas da Ásia fecham em alta, após recordes em NY e manutenção de juros na Austrália

Os mercados acionários da Ásia fecharam na maioria com ganhos, na esteira de recordes dos índices S&P 500 e Nasdaq ontem em Nova York. Ações ligadas à tecnologia se saíram bem em algumas das praças asiáticas. Na Oceania, a Bolsa de Sydney subiu, em dia marcado pela manutenção de juros pelo Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês).Em Tóquio, o índice Nikkei registrou alta de 1,00%, em 38.482,11 pontos. Ações de eletrônicos e tecnologia estiveram entre os destaques, com o ganho de segunda-feira do Nasdaq como apoio. TDK subiu 6,3% e Fujitsu, 3,1%. Investidores japoneses também aguardavam sinais da economia global, como a inflação na zona do euro e as vendas no varejo dos EUA.A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,46%, em 3.029,85 pontos, liderada por ações ligadas a softwares, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,71%, a 1.702,47 pontos. Entre os destaques, iflytek subiu 1,6% e 360 Security Technology, 2,0%. Por outro lado, WuXi AppTec caiu 3,3% e Oppein Home, 2,1%.Na Bolsa de Seul, o índice Kospi registrou ganho de 0,72%, em 2.763,92 pontos. Ações ligadas a semicondutores, concessionárias e montadoras se saíram bem no mercado sul-coreano, com compradores estrangeiros como compradores líquidos de papéis. Samsung Electronics e SK Hynix ganharam 2,2% e 5,2%, respectivamente.A concessionária estatal Korea Gas subiu 4,7%, em um contexto de renovadas esperanças de um plano do governo para explorar petróleo offshore. Hyundai Motor avançou 1,6%, estendendo ganhos pela segunda sessão após sua afiliada conseguir aprovação para o que pode ser o maior IPO já feito na Índia.Em Hong Kong, o índice Hang Seng foi na contramão da maioria e fechou em queda de 0,11%, em 17.915,55 pontos. Neste caso, ações ligadas ao setor de tecnologia estiveram pressionadas, junto com papéis vinculados ao consumo.A bolsa oscilou sem direção clara, após dados mistos da economia da China no início da semana, segundo Sonija Li, diretora de pesquisa no varejo do Maybank Investment Bank. WuXi AppTec caiu 3,8%, Netease recuou 3.1% e Longfor Group teve baixa de 3,2%. Ainda assim, China Hongqiao subiu 4,4% e Orient Overseas (International) avançou 3,95%.Em Taiwan, o índice Taiex fechou com ganho de 1,16%, em 22.757,43 pontos.