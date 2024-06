Dólar hesita, mas cai de olho em commodities e Haddad

O dólar abriu em alta, sintonizado à tendência de valorização no exterior na manhã desta sexta-feira, 14, mas passou a cair ante o real em meio aos ganhos de commodities e recuo dos juros dos Treasuries. Pode estar ecoando ainda as sinalizações dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, favoráveis ao debate do corte de gastos, que ajudaram a aliviar as tensões geradas pela percepção de enfraquecimento de Haddad no governo. Elogios do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva a Haddad também ajudaram neste sentido.



Investidores digerem ainda o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) de abril, enquanto aguardam reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com representantes de grandes bancos em São Paulo na manhã desta sexta-feira.



O IBC-Br teve avanço de 0,01% em abril. Com isso, deixou carrego negativo de 0,1% para a atividade no segundo trimestre de 2024. A herança para este ano é de crescimento de 1,24%. A economia brasileira avançou 1,81% em 12 meses terminados em abril, conforme o IBC-Br. Além do resultado acumulado positivo em 12 meses, o IBC-Br também registrou alta no trimestre encerrado em abril.



No radar estão ainda a pesquisa da Universidade de Michigan com as expectativas de inflação e a confiança do consumidor (11 horas) dos Estados Unidos. Estão programados também discursos do presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee (15 horas), e da diretora do Fed Lisa Cook (20 horas). A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, participa de evento (14h30).



Às 9h30, o dólar à vista caía 0,24%, a R$ 5,3556, após mínima a R$ 5,3541 (-0,27%). Na máxima, nos primeiros negócios, subiu a R$ 5,3806 (+0,22%). O dólar futuro para julho cedia 0,21%, a R$ 5,3663.