Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após BoJ adiar redução de compras de JGBs

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, com a de Tóquio se recuperando após o Banco do Japão (BoJ) manter o atual volume de compras de títulos do governo japonês (JGBs) por enquanto.O índice Nikkei subiu 0,24% em Tóquio, a 38.814,56 pontos, revertendo perdas da abertura, após o BoJ não apenas deixar seu juro básico inalterado, mas também decidir que seguirá comprando JGBs no ritmo atual. O BC japonês sinalizou que pretende reduzir as aquisições dos títulos, mas que detalhes só serão definidos em sua próxima reunião, no fim de julho.Em outras partes da Ásia, o Taiex liderou os ganhos pelo terceiro pregão consecutivo, com alta de 0,86% em Taiwan, à nova máxima histórica de 22.504,72 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,13% em Seul, a 2.758,42 pontos.Na China continental, as bolsas tiveram desempenho levemente positivo, com a ajuda de ações de incorporadoras e de hardware. O Xangai Composto subiu 0,12%, a 3.032,63 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou alta de 0,37%, a 1.689,63 pontos. Há expectativa de que o banco central chinês (PBoC) define a taxa de juros de sua linha de crédito de médio prazo no fim de semana.Exceção na região asiática, o Hang Seng caiu 0,94% em Hong Kong, a 17.941,78 pontos, pressionado por ações dos setores varejista e biofarmacêutico.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, após breve recuperação ontem, em meio à fraqueza de ações ligadas a commodities. O S&P/ASX 200 caiu 0,33% em Sydney, a 7.724.30 pontos.