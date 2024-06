Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após inflação chinesa e à espera do Fed

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, após dados da inflação chinesa e à espera de decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).Liderando os ganhos, o índice Taiex subiu 1,18% em Taiwan, à máxima histórica de 22.048,96 pontos, à medida que as ações dos pesos-pesados Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC) e Hon Hai Precision Industry - também conhecida como Foxconn - saltaram 2,94% e 3,88%, respectivamente, em meio ao entusiasmo com novos recursos de inteligência artificial (IA) da Apple.Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 0,84% em Seul, a 2.728,17 pontos, enquanto o japonês Nikkei caiu 0,66% em Tóquio, a 38.876,71 pontos, pressionado por ações de incorporadoras e corretoras, e o Hang Seng recuou 1,31% em Hong Kong, a 17.937,84 pontos, sob o peso de ações de tecnologia.Na China continental, os mercados ficaram no azul após a inflação doméstica vir praticamente em linha com as expectativas. O Xangai Composto subiu 0,31%, a 3.037,47 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve ganho de 0,58%, a 1.693,91 pontos. Em maio, a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) chinês ficou em 0,3%, ligeiramente abaixo do consenso de 0,4% da FactSet.Investidores da região asiática e de outras partes do mundo aguardam decisão de política monetária do Fed, a ser anunciada na tarde de hoje. Como é amplamente esperado que o BC americano mantenha seus juros pela sétima vez consecutiva, as atenções vão se voltar para o chamado gráfico de pontos, que trará projeções para a trajetória das taxas. Horas antes do Fed, será divulgada atualização do CPI dos EUA.Na sexta-feira (14), será a vez de o Banco do Japão (BoJ) revisar sua política monetária. A previsão é de que o juro japonês também fique inalterado.Na Oceania, a bolsa australiana ampliou perdas de ontem, influenciada ainda pelo fraco desempenho do setor de mineração. O S&P/ASX 200 caiu 0,51% em Sydney, a 7.715,50 pontos.