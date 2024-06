Aneel aponta 11,6 mil clientes sem fornecimento de energia no Rio Grande do Sul

De acordo com informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), atualmente cerca de 11,6 mil clientes estão sem fornecimento de energia no Rio Grande do Sul devido aos problemas ocasionados com as enchentes que atingiram o Estado. A maior parte desses consumidores, 6 mil usuários, encontra-se na área de concessão da CEEE Equatorial.