Eleição do Ciergs terá chapa única

A eleição para a nova diretoria do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Ciergs), que será realizada em 25 de junho, terá chapa única. A chapa é liderada pelo atual vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Affonso Amoretti Bier, que foi eleito, em 21 de maio, para presidir a Fiergs no período 2024/2027.