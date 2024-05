JBS vai doar 1 milhão de quilos de proteína para o Rio Grande do Sul

A JBS anunciou a doação de 1 milhão de quilos de proteína para o preparo de maia de 6 milhões de refeições nas 590 cozinhas solidárias que atendem aos desabrigados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O anúncio ocorreu após reunião entre representantes do agronegócio brasileiro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira (27) no Palácio do Planalto.

LEIA MAIS: Free flow terá cobrança retomada neste sábado (1º)



Participaram do encontro o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, e os conselheiros da Companhia, Wesley Batista e Joesley Batista. “O Rio Grande do Sul é um estado de extrema importância para a JBS e, desde o início dessa tragédia, a empresa esteve mobilizada para prover doações de itens essenciais para assistência aos afetados pelas chuvas. Mais uma vez, reforçamos nosso compromisso não apenas com nossos colaboradores gaúchos, mas com a população do Estado”, afirma Tomazoni. A JBS também disponibilizou sua estrutura logística para apoiar a distribuição das doações de outras empresas do setor.



A doação anunciada se soma aos esforços que a JBS tem empreendido em prol das vítimas das enchentes. No início deste mês, a Companhia antecipou o 13º salário de seus colaboradores do estado, injetando mais de R$ 30 milhões na economia local.



A empresa também doou 70 toneladas de alimentos, mais de 450 mil litros de água e 3 mil colchões e cobertores. Além disso, a JBS organizou uma campanha de arrecadação interna entre seus colaboradores em todo o Brasil, por meio da qual foram arrecadadas 240 toneladas de doações.



A Flora, empresa de higiene pessoal e limpeza do Grupo J&F, doou 1 milhão de itens de higiene pessoal para os desabrigados. O PicPay, também do Grupo, promoveu campanhas de doação que arrecadaram R$ 2 milhões.

Participaram do encontro o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, e os conselheiros da Companhia, Wesley Batista e Joesley Batista. “O Rio Grande do Sul é um estado de extrema importância para a JBS e, desde o início dessa tragédia, a empresa esteve mobilizada para prover doações de itens essenciais para assistência aos afetados pelas chuvas. Mais uma vez, reforçamos nosso compromisso não apenas com nossos colaboradores gaúchos, mas com a população do Estado”, afirma Tomazoni. A JBS também disponibilizou sua estrutura logística para apoiar a distribuição das doações de outras empresas do setor.A doação anunciada se soma aos esforços que a JBS tem empreendido em prol das vítimas das enchentes. No início deste mês, a Companhia antecipou o 13º salário de seus colaboradores do estado, injetando mais de R$ 30 milhões na economia local.A empresa também doou 70 toneladas de alimentos, mais de 450 mil litros de água e 3 mil colchões e cobertores. Além disso, a JBS organizou uma campanha de arrecadação interna entre seus colaboradores em todo o Brasil, por meio da qual foram arrecadadas 240 toneladas de doações.A Flora, empresa de higiene pessoal e limpeza do Grupo J&F, doou 1 milhão de itens de higiene pessoal para os desabrigados. O PicPay, também do Grupo, promoveu campanhas de doação que arrecadaram R$ 2 milhões.