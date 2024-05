Dois em cada três eventos turísticos são afetados pelas enchentes no RS, aponta pesquisa

O Observatório de Turismo da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur) realizou, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), uma pesquisa sobre o impacto dos eventos climáticos causados no setor. Os resultados apontam que dois em cada três (65,6%) eventos turísticos foram afetados pela crise no estado. O estudo foi direcionado aos gestores municipais da área do turismo e contou com a participação de Secretários, Diretores e Coordenadores do turismo em aproximadamente 45% dos municípios do Estado (227 de 497).



Os dados apontam ainda que houve danos a pelo menos 73,1% dos atrativos privados e a 55,5% das atrações públicas. Mais da metade dos municípios (53,8%) informou um tempo estimado de recuperação de mais de dois meses. Do total de 227 respostas, 71,2% apontaram danos em vias de circulação de visitantes e 41,4% com danos em hotéis.



“Precisamos mapear e realizar esse diagnóstico do impacto no setor turístico para conhecermos a dimensão do nosso desafio. É com os resultados dessa pesquisa que poderemos conhecer melhor cada realidade e trabalhar de forma mais assertiva para a reconstrução do turismo no estado”, afirmou o secretário estadual em exercício do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Rodríguez Júnior.



O questionário foi disponibilizado na última semana e coletou informações relacionadas ao tipo de dano observado pelo município, se nos atrativos públicos ou privados, nos empreendimentos e na infraestrutura e instituições públicas, por exemplo.Para cada resposta, o gestor deveria atribuir ainda através de grau de relevância do impacto.



O estudo também procura saber qual a estimativa do impacto financeiro nos atrativos turísticos afetados, bem como um tempo estimado de recuperação do município e as necessidades imediatas da localidade.



Com os resultados definitivos, a equipe técnica da Setur irá trabalhar para construir soluções de auxílio ao setor, em diálogo com os setores público e privado para a retomada e revitalização de atrativos, empreendimentos e infraestruturas básicas.

Em paralelo ao questionário com os gestores municipais, a Setur e a UCS investigaram também o prejuízo junto ao setor privado que possui atividades ligadas ao turismo. A pesquisa foi respondida por quase 600 participantes.



Em relação às empresas do setor, 81% tiveram as operações reduzidas ou paralisadas, com problemas relacionados aos acessos (71,4%) ou instalações físicas (24,3%), por exemplo. Quase metade (45,5%) informou ter tido restrições nas equipes de trabalho. Sobre as reservas, 88,8% afirmaram ter realizado cancelamentos.



Entre as necessidades de apoio para a retomada, 76,4% visualizaram a necessidade de divulgação da região, seguida pela recuperação de acessos (74,9%) e divulgação do município (73,1%). Mais da metade (55,6%) também pontuou a necessidade da recuperação de atrativos.



“Essas duas pesquisas procuraram realizar um raio-x para coletar insumos para a elaboração de políticas públicas com foco no setor de turismo do Estado”, afirmou o coordenador do Observatório de Turismo, Antônio Pedro da Costa e Silva Lima.