Gol inicia discussões sobre plano de financiamento que sustentará plano de reorganização

A Gol informou nesta segunda-feira (27) que iniciou discussões sobre o plano de financiamento que sustentará seu Plano de Reorganização de forma independente. "O Plano de Reorganização estabelecerá os termos da reorganização da gol e sua saída bem-sucedida do Chapter 11", segundo a companhia.

O processo de financiamento de saída envolverá o refinanciamento de um valor estimado de US$ 2,0 bilhões (acrescido de qualquer pagamento de make-whole permitido e juros de mora) relacionado a obrigações de dívida garantida no longo prazo e uma injeção de novo capital na companhia de aproximadamente US$ 1,5 bilhão por meio da emissão de novas ações.



Segundo fato relevante, os termos e condições deste significativo aumento de capital serão determinados oportunamente, em total conformidade com a legislação brasileira e o Código de Falências dos Estados Unidos.



A Gol e seus assessores pretendem conduzir um processo competitivo por meio do qual avaliarão propostas de financiamento de saída e quaisquer operações alternativas viáveis e competitivas, incluindo oportunidades apresentadas por potenciais fontes de capital próprio e de dívida.



A decisão da Gol de prosseguir com tais Transações exigirá a aprovação do Tribunal de Falências dos EUA.



A empresa observa que o processo competitivo mencionado começará no início de junho e deve se estender pelo menos até o final do terceiro trimestre de 2024 e, possivelmente, até o quarto trimestre de 2024.