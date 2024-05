Em torno de 177 mil clientes continuam sem energia nas áreas da RGE e da CEEE Equatorial

Aproximadamente 177 mil consumidores seguem sem luz nas áreas de concessão das duas maiores distribuidoras de energia do Rio Grande do Sul, a RGE e a CEEE Equatorial. A primeira empresa registra 90,9 mil pontos com falta de energia e a segunda companhias outras 86.322 unidades. A informação é do monitoramento dos serviços de infraestrutura no Estado, divulgado no final desta quinta-feira (23).