Ações angariam dinheiro e donativos aos atingidos pelas enchentes no RS

Empresas, entidades e associações unem-se aos esforços para ajudar as pessoas afetadas pela enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul neste mês. As arrecadações ocorrem por meio de PIX, doações e serviços.

Entre as medidas em apoio aos seus associados impactados e suporte aos colaboradores atingidos, o Sicredi se comprometeu a dobrar cada real recebido por meio do Pix da sua Fundação. Até quinta-feira (23), R$ 10 milhões já foram recebidos nessa iniciativa em nível nacional, que teve início no dia 3 de maio. Esses recursos estão sendo destinados às cooperativas e utilizados de diferentes formas, considerando a necessidade de cada município, por meio da compra de mantimentos e de materiais necessários, focados na reconstrução das regiões atingidas.

Desde o início das enchentes que assolaram o RS, o Sicredi também vem cooperando com ações de organização, com apoio de parceiros e de 16 centros de distribuição de donativos, que já receberam 97 caminhões com cargas de roupas, alimentos, água potável, produtos de higiene, itens para camas, entre outros. Os donativos têm sido destinados a abrigos, escolas, hospitais, Defesa Civil do RS e comunidade em geral.

Em Gramado, a pizzaria temática Kongo realiza uma ação solidária que visa arrecadar donativos para ajudar as famílias mais necessitadas da região. A campanha, que já arrecadou uma tonelada de donativos na primeira remessa, angariou mais outra tonelada na segunda remessa (que foi estendida até o dia 27 de maio). Os visitantes que trouxerem 1kg de alimento não perecível ou um item de higiene pessoal no dia da visita garantem um valor especial na experiência: R$ 89,90 para adultos, R$ 39,90 para crianças de 5 a 12 anos, e entrada gratuita para crianças até 4 anos.

A campanha da empresa de móveis Hasam já arrecadou recursos para produzir 300 kits de móveis para entregar a famílias que perderam seus bens na enchente. A nova produção foi possível por meio de doações para o PIX na chave: CNPJ: 25.446.906/0001-65 em nome de Hasam. O kit que é composto por uma louceira, um armário de pia e uma cômoda. Eles serão distribuídos em diversos municípios atingidos pelas chuvas intensas, incluindo Gramado, Canela, Três Coroas, Igrejinha, Taquara, Parobé, além de localidades no Vale do Sinos e na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A Associação Amigos de Cristo – em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E ) e com o Rotary Clube de Encantado – também está engajada em diversas iniciativas voluntárias para mitigar os impactos da catástrofe que afetou milhares de famílias. O centro de operações destinado à recepção e distribuição das doações está localizado em frente à sede da ACI-E, na Rua Travessa Fidele Ergilis Sana - Gildo, 41, no bairro Centro.