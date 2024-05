Mais de 155 mil consumidores da RGE e da CEEE Equatorial seguem sem luz

Nas áreas de concessão da RGE e da CEEE Equatorial, as duas maiores distribuidoras gaúchas, mais de 155 mil pontos continuam sem energia devido aos impactos dos eventos climáticos no Rio Grande do Sul. A informação consta no boletim do monitoramento dos serviços de infraestrutura no Estado divulgado pelo governo gaúcho no final da tarde desta quarta-feira (22). A RGE registra 88,1 mil consumidores sem energia e a CEEE Equatorial tinha 68.681 clientes desligados.