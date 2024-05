Resgate, Retomada, Reconstrução

É possível sintetizar o que estamos vivendo no Rio Grande do Sul em 3Rs: Resgate, Retomada e Reconstrução.

"Resgate" representou o primeiro "R", a luta pela sobrevivência, uma narrativa pautada por cenas inesquecíveis de dor, luto, emoção e esperança. O cavalo "Caramelo" tornou-se um dos principais símbolos de resiliência de um povo forte e guerreiro. A superação e super doação dos voluntários fez e continua fazendo a diferença: incansáveis, ultrapassaram seus limites, movidos pelo bem ao próximo, construíram uma onda gigantesca de união, esperança e luz.

O brilho contagiou não apenas os gaúchos, como boa parte da população brasileira e do mundo. Um exemplo inequívoco de humanidade, união: sim, somos gratos; enfim, uma grande "nação família". A participação dos governos municipais, estaduais e federal, foi decisiva. Os veículos de comunicação deram um show de jornalismo, altamente profissional, colaborativo, pontuaram diferentes momentos, trazendo os fatos e suas respectivas repercussões. Tudo que foi possível fazer, foi feito.

Agora, chega a hora da Retomada RS. Apesar do luto e das lágrimas, é preciso seguir em frente. Chega a hora de arregaçar as mangas, voltar a trabalhar, produzir e fazer a vida andar. O relógio da vida nos empurra para frente.

O segundo "R" é sobre acreditar no melhor. Precisamos conjugar na primeira pessoa do singular, sem perder de vista a força da união. "Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima" é o mantra que deve ser levado no peito de todos nós. A economia do RS precisa da atitude positiva de cada gaúcho para voltar a girar. "Juntos somos fortes" representa um potente movimento de economia solidária liderado pela Fiergs - Federação das Indústrias do RS, que tem dois grandes objetivos:

1. Voltar a produzir.

Conscientizar a todos que a vitimização só nos levará a uma piora da situação. Estagnar é morrer. A resposta à tragédia não está na paralisação. O começar de novo sempre traz a oportunidade de fazer melhor e diferente. Como diria o ditado: "A palavra convence, mas o exemplo arrasta".

2. Incentivar o consumo do que é feito aqui.

Produto RS é o motor da economia do Estado. A indústria gera empregos, renda, impostos, traciona o comércio, movimenta as estradas, traz divisas. Ao consumir o Produto RS, sempre tem alguém que agradece. A preferência é um ato de solidariedade, que trará resultados de curto prazo ao Rio Grande do Sul. Falar em Retomada é inspirador: uma nova janela que se abre para todos. Esperança. A união dos gaúchos nos levará a ocupar o espaço que por direito é nosso. Como diria o velho Tamoio, "Não chores, meu filho. A vida é luta renhida: Viver é lutar. A vida é combate. Que os fracos abate. Que os fortes, os bravos: só pode exaltar".

Sem a Retomada, não haverá espaço à terceira etapa de "Reconstrução". Acerta a Fiergs ao convocar todos à retomada da vida e dos negócios do Rio Grande do Sul. De fato, não há outro caminho.