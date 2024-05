Bolsas da Ásia fecham sem direção única, à espera de sinais sobre juros dos EUA

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, enquanto investidores aguardam ata de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), em busca de sinais sobre a trajetória dos juros americanos.Na China continental, os mercados ficaram levemente no azul, ajudados pelo forte desempenho de ações do setor solar. O índice Xangai Composto teve alta apenas marginal, de 0,02%, a 3.158,54 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,24%, a 1.784,69 pontos.Já o Nikkei caiu 0,85% em Tóquio, a 38.617,10 pontos, pressionado por ações dos setores imobiliário e farmacêutico, à medida que persistem preocupações sobre o aumento dos custos de empréstimos. Nesta madrugada, o juro do título do governo japonês (JGB) de 10 anos atingiu o nível psicológico de 1%, renovando máxima desde maio de 2013.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng recuou 0,13% em Hong Kong, a 19.195,60 pontos, e o sul-coreano Kospi cedeu 0,03% em Seul, a 2.723,46 pontos, mas o Taiex avançou 1,48% em Taiwan, a 21.551,83 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou bem perto da estabilidade, com baixa de 0,05% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.848,10 pontos.O comportamento misto na Ásia e no Pacífico veio horas antes de o Fed publicar ata de sua última reunião de política monetária, quando os juros dos EUA ficaram inalterados pela sexta vez consecutiva. Diante da inflação persistente nos EUA, a expectativa é que o Fed não comece a reduzir juros antes de setembro.