Ibovespa registra 3º dia consecutivo de baixa e vai aos 127,4 mil pontos

Com poucos catalisadores para orientar os negócios nesta terça-feira (21), o Ibovespa teve mais um dia de variação contida, tendendo ao negativo pela terceira sessão consecutiva e retroagindo 872 pontos ante o mais recente fechamento positivo, da última quinta-feira (16), então aos 128.283,62 pontos.

Hoje, oscilou dos 127.205,34 aos 128.271,87 pontos, saindo de abertura aos 127.753,57. Ao fim, mostrava perda de 0,27%, aos 127.411,55 pontos, com giro a R$ 19,7 bilhões. Na semana, o índice acumula perda de 0,58%, limitando o avanço do mês a 1,18% — no ano, cai 5,05%.

A sessão mais recente em que o Ibovespa teve variação de ao menos 1% foi no último dia 9 — então, em baixa de 1,00%. Antes, em 3 de maio, o índice havia subido 1,09% na segunda sessão do mês, após ter encerrado abril pouco abaixo de 126 mil pontos. Desde 10 de maio — ou seja, há oito sessões — as variações do Ibovespa, em ambas as direções, com a incerteza sobre a perspectiva para os juros, no Brasil como nos Estados Unidos, limitando o apetite por risco especialmente por aqui — tampouco induzindo uma queima de ações na B3.Nesta terça, na ausência de novidades que sugiram mudança de posição,aos negócios em São Paulo. "A semana tem se mostrado mais esvaziada, tanto em noticiário como em agenda de dados, no Brasil e no exterior", resume Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas, destacando em especial as falas de autoridades do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) que se estendem aos próximos dias."Ainda há cautela com relação à inflação nos EUA, sem celebração de vitória quanto à convergência dos preços para a meta oficial, de 2% ao ano", acrescenta. Dessa forma, observa o economista, ", sem gatilhos para oscilações mais fortes" no momento. Em Nova York, contudo, com os leves ganhos desta terça-feira, tanto o S&P 500 (+0,25%) como o Nasdaq (+0,22%) voltaram a fechar em máximas históricas.No front doméstico, a futura presidente da Petrobras, Magda Chambriard,, ainda que preserve parte dos executivos. Um dos que devem permanecer é o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade, Mauricio Tolmasquim. Para além da provável permanência de Tolmasquim — e de Carlos Travassos balançando na divisão de engenharia — restam dúvidas nos bastidores quanto a diretores mais ligados a atividades-fim, relata do Rio o jornalista Gabriel Vasconcelos.Ante a expectativa para a confirmação de Magda para a presidência pelo Comitê de Pessoas da estatal, as ações de Petrobras, quena semana passada, mantiveram como na segunda-feira leve variação, nesta terça negativa no fechamento, com a ON em baixa de 0,75% (na mínima do dia no encerramento) e a PN, de 0,19%. O dia foi de oscilação discreta para outro peso-pesado do índice, Vale ON (-0,29%). Entre os grandes bancos, o desempenho no fechamento ficou entre -0,51% (Itaú PN) e +0,83% (Santander Unit). Na ponta ganhadora do Ibovespa, destaque para alta de 10,22% em Yduqs, à frente de CSN Mineração (+2,42%), CPFL (+2,35%) e Eztec (+2,13%). No lado oposto, Vamos (-4,24%), Lojas Renner (-3,95%), Suzano (-3,72%) e Prio (-3,47%).No noticiário externo da tarde, o presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou acreditar que a próxima mudança nos juros no Reino Unido, mas deixou em aberto quando o ajuste pode se concretizar. Durante evento da London School of Economics (LSE), ele não falou em um mês específico para a primeira redução nos juros no país.Por sua vez, nos Estados Unidos, o diretor do Federal Reserve Christopher Waller reiterou nesta terça que não espera que os juros voltem a subir no país neste ciclo de ajuste da taxa de referência. Na mesma entrevista à CNBC, Waller afirmou que, caso a inflação colabore, pode haver corte de juros— embora tenha reforçado, também, a importância de primeiro haver ganho de confiança quanto à trajetória dos preços, antes de a instituição atuar sobre a taxa de juros.Em linha com o que se viu nos rendimentos dos Treasuries na sessão, a curva de juros doméstica retrocedeu ao longo da tarde, mas o dia foi de apreciação do dólar frente ao real, ainda que discreta,, e de leve perda para o Ibovespa, na véspera da ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve, que será conhecida na tarde desta quarta-feira (22).O dia foi negativo, como na véspera, para o petróleo Brent e para a referência americana, o WTI. O governo Bidendos estoques oficiais para reduzir preços nos EUA antes do feriado de 4 de julho, segundo comunicado. Para cumprir o prazo, o Departamento de Energia deve transferir o combustível ou entregá-lo até 30 de junho.No Brasil, os investidores continuam atentos aos, com chance crescente de a Selic permanecer em 10,50% até o final do ano, observa a Guide Investimentos, em nota. "Após o relatório Focus de ontem indicar uma Selic de 10% no final de 2024, uma reunião de analistas com o Banco Central no Rio de Janeiro, também ocorrida na véspera, sugeriu possibilidade de elevação da taxa básica de juros. Outro ponto de atenção é a questão fiscal, que pode impactar também o câmbio", acrescenta.