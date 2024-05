Dólar recua por alívio em curva de Treasuries antes de dirigentes do Fed e arrecadação

O dólar opera em baixa nos primeiros negócios desta terça-feira, 21, diante do alívio na curva de rendimento dos Treasuries. O mercado de câmbio acompanha ainda a fraqueza da divisa americana frente a outras moedas emergentes e ligadas a commodities, como peso mexicano, peso colombiano e rand sul-africano, refletindo alta de 1,68% do minério de ferro na China.Contudo, o recuo no câmbio local é limitado por ampliação das perdas do petróleo de cerca de 1,6% mais cedo. A commodity reflete temores de que os juros dos EUA seguirão nos elevados níveis atuais por mais tempo, prejudicando a demanda pela commodity.Há um compasso de espera por discursos de vários dirigentes do Federal Reserve, a partir das 10h, que devem ajudar na calibragem das apostas no mercado para os juros nos EUA neste ano.Na segunda-feira, após mostrarem volatilidade pela manhã, os rendimentos dos Treasuries subiram, reagindo a falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed) reiterando cautela em relação a trajetória da inflação e das taxas básicas nos EUA. Investidores também aguardam a ata da última decisão monetária do BC americano, a ser divulgada amanhã.Aqui, os dados de arrecadação federal (10h30) são o destaque na enxuta agenda desta terça-feira.A mediana da pesquisa Projeções Broadcast indica que a arrecadação do governo com impostos e contribuições federais será de R$ 228,30 bilhões em abril, após o resultado de R$ 190,611 bilhões em março. O intervalo das projeções varia de R$ 216,67 bilhões a R$ 299,90 bilhões.Às 9h41 desta terça, o dólar à vista caía 0,17%, a R$ 5,0963. O dólar para junho cedia 0,13%, a R$ 5,1005.