Balcão do Consumidor atuará com Procon RS para atendimento

O Departamento do Consumidor (Procon RS) atuará, a partir da segunda-feira (20), em parceria com o Balcão do Consumidor para atendimento, registro de reclamações e orientação ao consumidor neste momento de calamidade pública no Estado.A parceria já existia anteriormente, mas será expandida com o aumento de atendimentos até 31 de maio. O prazo poderá ser prorrogado conforme o número de demandas e o restabelecimento dos sistemas e telefones do Procon RS.“Essa é uma parceria muito importante para estendermos as possibilidades de atendimento. Sabemos que é um momento no qual precisamos facilitar ao máximo o fluxo de demandas dos consumidores”, explica o diretor do Procon RS, Rainer Grigolo.O Balcão do Consumidor é um projeto do Procon RS com universidades que busca soluções administrativas para questões ligadas ao direito do consumidor, sem processo judicial. Nos municípios em que existir Procon Municipal, os consumidores devem procurá-lo (exceto nos casos em que o serviço esteja inoperante em razão da calamidade). Atendimento dos Balcões do Consumidor