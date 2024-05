Diretora do Fed diz continuar disposta a subir juros caso dados não mostrem inflação desejada

A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Michelle Bowman afirmou continuar disposta a retomar altas de juros caso os dados indiquem que o progresso na inflação estagnou ou reverteu. Ela disse considerar restritivo o nível atual da política, e que seu cenário-base é de que inflação baixará com os juros mantidos no nível atual nos EUA.

No entanto, Bowman reconheceu que há diversos riscos altistas para os preços que impactam sua projeção. "Continuarei cautelosa em minha abordagem ao considerar futuras mudanças na postura da política", declarou, nesta sexta-feira (17), em discurso preparado para a convenção anual da Pennsylvania Bankers Association. "Seguirei monitorando de perto os dados enquanto avalio a trajetória apropriada para a política monetária."