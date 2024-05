Fiergs entrega a Alckmin documento com propostas para o reerguimento da indústria gaúcha

Um documento com mais de 40 medidas consideradas “urgentes e necessárias ao reerguimento da indústria gaúcha” foi entregue pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nesta sexta-feira (17). O ofício, elaborado a partir do Estudo dos Impactos Econômicos da Federação, denomina pleitos da indústria gaúcha para a reconstrução do Rio Grande do Sul.

Segundo a Fiergs, a situação atual, com perdas e produções interrompidas, irá ocasionar uma drástica redução na atividade econômica no Estado e demandará um esforço grande para a recuperação e manutenção em atividade dos segmentos produtivos, mesmo que em regime precário, durante os próximos meses. O documento entregue a Alckmin, que também ocupa o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, é dividido em sete pontos: Crédito e Financiamento, Regulação, Tributação, Relações do Trabalho, Infraestrutura, Meio Ambiente e Comércio Exterior.

Algumas das pautas destacadas são as seguintes:

Crédito, financiamento e tributação:

A Fiergs solicitou, durante reunião, suspensão de pagamentos de principal e juros de todas as operações diretas e indiretas do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). A entidade também destacou a necessidade de facilitações de financiamento e fácil acesso ao crédito, além de crédito emergencial.

Foi aberto também a possibilidade de mais medidas tributárias extraordinárias para recuperação das indústrias atingidas. Segundo as informações da entidade, foi apresentado ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva um projeto que englobava tributos federais, estaduais e municipais no chamado Programa Resgate RS. Isso incluiria desonerações, dedutibilidade de doações, transação de débitos e depreciação acelerada incentivada (em tributos federais), entre outras medidas da mesma espécie.

No âmbito do comércio anterior, foi apresentado a possibilidade de prorrogação do prazo de cumprimento de exportação, no âmbito dos regimes aduaneiros especiais. Houve também reivindicação de prorrogação de prazos referentes ao pagamento de encargos e taxas aduaneiras. Outras medidas do tipo apresentadas foram priorizar a inspeção de cargas importadas com bens de ajuda humanitária, suprimentos essenciais e produtos perecíveis. Também propôs prorrogar o prazo e/ou estabelecer carência para pagamento de financiamentos direcionados ao comércio exterior. Por fim, coloca a necessidade de estabelecer mecanismos de financiamento emergencial, carência e renegociação voltada ao capital de giro.

Para infraestrutura, há a destinação imediata de recursos para a reestruturação viária do Rio Grande do Sul. Ademais, a prorrogação dos prazos de pagamento, manutenção do fornecimento do serviço e proibição da incidência de multas por atraso no pagamento da energia elétrica.

Trabalho, saúde e meio ambiente

Uma das medidas encaminhadas é o pedido de suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, assim como suspensão da cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Ibama às indústrias do RS enquanto perdurar as cheias. Além disso, foi pedido prorrogação de licenças e condicionantes ambientais e outorgas de uso de água.

Também houve o pedido de mudança no exames médicos dos empregados, exceto demissionais, atuação de forma pedagógica/orientadora caso auditores fiscais do trabalho verifiquem irregularidades antes da lavratura da autuação. Além disso, foi reivindicado instituir o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Mencionaram também como medidas a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário e suspensão temporária do contrato de trabalho, assim como teletrabalho ou antecipação de férias individuais ou concessão de coletivas. A Fiergs chegou a propor também a suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do FGTS de até quatro competências.