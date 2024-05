BRDE disponibiliza adiamento de dívidas e novas linhas de crédito para empresas afetadas no RS

Com o objetivo de atenuar os prejuízos e auxiliar na retomada das empresas atingidas pelo maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) está disponibilizando a suspensão por até um ano do pagamento de empréstimos para clientes cujas atividades foram prejudicadas pelas cheias. Ao mesmo tempo que possibilita o congelamento temporário das dívidas com a repactuação de contratos, conhecido como standstill, o banco vem trabalhando para ampliar a oferta de recursos para todas as empresas do estado, especialmente para capital de giro e reconstrução das instalações.

LEIA TAMBÉM: CNI e Fiergs propõem ao governo medidas emergenciais para facilitar comércio exterior para RS