Prefeito diz que Torres está preparada para migração temporária e alerta aos efeitos climáticos

O movimento na praia de Torres boa infraestrutura da cidade para receber os gaúchos oriundos das áreas alagadas. Segundo o prefeito de Torres, Carlos Souza (PP), os efeitos dessa migração repentina não prejudicarão os moradores do município, já acostumados com o aumento temporário da população. de Torresjá era esperado pela administração municipal, que destaca a. Segundo o prefeito de Torres, Carlos Souza (PP), os efeitos dessa migração repentina não prejudicarão os moradores do município, já acostumados com o aumento temporário da população.

“O trânsito em algum momento pode ficar mais truncado, principalmente em dias de chuva, as pessoas sentem mais movimento no mercado, mas não teremos problemas por conta disso nem risco de desabastecimento. Não sentimos ainda o efeito imediato dessa onda de pessoas que chega”, comenta.

Souza reforça que a rede hoteleira, de comércio e de serviços de Torres é bem estruturada e apta a receber incremento repentino da demanda.

Sobre o temor de que o volume de chuvas aumente na região, disse que a prefeitura está atenta e em “estado de alerta” a qualquer risco de aumento do fluxo do Rio Mampituba e do nível do mar.

“Até esta sexta-feira a vasão do rio estava bem, tende a ficar mais cheio com a chuva, e isso preocupa, mas estamos de olho e pelas projeções não deveremos ter maiores transtornos”, comenta o prefeito.