Mais de 310 mil clientes da RGE e da CEEE Equatorial permanecem sem energia

De acordo com o boletim do monitoramento dos serviços de infraestrutura no Estado, divulgado pelo governo gaúcho, ao final da tarde desta sexta-feira (10) ainda restavam cerca de 151,7 mil pontos sem energia nos municípios sob concessão da RGE. Apesar do documento não ter os dados da CEEE Equatorial, essa distribuidora havia informado que, pela manhã, eram 163 mil clientes sem luz em sua área de abrangência.

A concessionária informou ainda em nota que, desses, 141 mil estavam desligados por segurança, devido a áreas alagadas e atendendo a solicitações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras. Em Porto Alegre, eram 96 mil nessas condições.

Na tarde de quinta-feira (9), a CEEE Equatorial restabeleceu a energia para, aproximadamente, 2 mil clientes, localizados no Centro Histórico da Capital gaúcha, entre a Avenida Borges de Medeiros, Rua Duque de Caxias e Avenida Salgado Filho. A normalização foi possível após a avaliação, por parte da companhia, Bombeiros e Defesa Civil, de que não haveria mais riscos à população de acidentes com a rede elétrica.

Quanto ao fornecimento de água, o boletim do monitoramento dos serviços de infraestrutura informa que 315.234 consumidores da Corsan estavam sem abastecimento de água (11% do total de clientes da empresa). Já na área de telefonia e internet a Tim registrava três municípios sem serviços, a Vivo 20 cidades e a Claro tinha a operação normalizada.

Sobre as rodovias, eram 80 trechos em 49 rodovias estaduais com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).