Diminui para três número de barragens em nível de emergência no RS

Dados parciais divulgados pelo governo do Estado, nesta sexta-feira (10), apontam a redução de seis para três barragens em nível de emergência. Assim, somente às barragens de Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra, Santa Lúcia, em Putinga, e da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Salto Forqueta, em São José do Herval e Putinga, ainda estão nessa condição no Rio Grande do Sul.

Conforme comunicado emitido pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), após redução dos índices pluviométricos e a possibilidade de acesso aos locais, foi possível atestar as condições de segurança das barragens São Miguel e Arroio Barracão de Bento Gonçalves, permitindo o encerramento do Nível de Emergência.

Em relação à hidrelétrica 14 de Julho, na Serra gaúcha, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) emitiu comunicado sobre os resultados da inspeção das estruturas civis da usina realizada na quinta-feira (9). Foi concluído que as estruturas remanescentes são estáveis às vazões de operação, alterando a condição de nível de emergência.



Barragens monitoradas pela Aneel



Nível de Emergência

Risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas:

PCH Salto Forqueta, em São José do Herval e Putinga



Nível de Alerta

Quando as anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo providências para manutenção das condições de segurança:

UHE 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves



Nível de Atenção

Quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo no decurso do tempo.

UHE Dona Francisca, em Nova Palma

UHE Bugres – Barragem Divisa, em CanelaUHE

Bugres – Barragem do Blang, em Canela

UHE Canastra, em Canela

PCH Furnas do Segredo, em Jaguari

Barragens monitoradas pela Sema



Nível de Emergência

Barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra

Barragem Santa Lúcia, em Putinga

Nível de Alerta

Barragem Capané, em Cachoeira do Sul

Nível Atenção

Barragem do Saibro, em Viamão

Barragem A – Assentamento PE Tupy, em Taquari

Barragem Filhos de Sepé, em Viamão

Barragem do Assentamento PE Belo Monte, em Eldorado do Sul