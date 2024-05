Estado busca alternativas para extensão de financiamento e crédito para empresas

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), participou de uma reunião com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para discutir a respeito de recursos, prolongamento de financiamentos e alternativas de crédito destinados às empresas. As informações são da assessoria da Sedec.O encontro realizado nesta sexta-feira (10/5), de forma híbrida, teve a participação das instituições vinculadas à Sedec: Badesul e Banco Regional de Desenvolvimento Econômico (BRDE). O diretor-adjunto da Sedec, Roger Pozzi, adiantou que as empresas afetadas irão necessitar de prorrogação dos prazos de pagamento e também de novos créditos. "Nós sabemos de toda a dificuldade e vamos fazer um levantamento detalhado sobre isso, mas já é certo que as empresas vão precisar de recursos e de um fôlego a mais para honrar seus pagamentos", disse.A partir do levantamento, a Finep irá organizar o suporte necessário ao Estado e sinalizou que medidas relacionadas à prorrogação dos prazos podem ser publicadas nas próximas semanas. Participaram da reunião o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Junior, e, representando o Badesul, o presidente da instituição, Claudio Gastal, e o diretor Kalil Sehbe Neto