GM mantém "day off" e fornece carros para socorro nas cheias

produção de carros no Complexo da GM , em Gravataí, segue interrompida até o final desta semana. A empresa não teve prejuízos estruturais por eventuais efeitos das cheias, no entanto, por meio de nota da assessoria de imprensa, comunica que "concedeu days off nos dias 8, 9 e 10 de maio na fábrica de Gravataí como medida para priorizar a segurança dos seus empregados". até o final desta semana. As, no entanto, por meio de nota da assessoria de imprensa, comunica quenos dias 8, 9 e 10 de maio na fábrica de Gravataí como medida para priorizar a segurança dos seus empregados".

LEIA TAMBÉM: Prazo de retomada da atividade na indústria é incerto, diz Fiergs

A empresa já tinha programadas paradas na produção nos dias 6 e 7 deste mês, o que minimizou os impactos da cheia que, conforme a medição na Estação Hidrometeorológica de Gravataí, atingiu 6m22cm no Rio Gravataí no ápice das inundações _ mais de três metros acima do nível normal do rio. Nesta quinta, a medida já era de 6m02cm.

Por meio do Instituto GM e voluntários, a montadora afirma que tem apoiado os seus empregados atingidos e à comunidade, com doações em dinheiro, alimentos e roupas. A GM também relata ter emprestado veículos para ações de resgate na Região Metropolitana, sem detalhar quantos carros ou os locais em que têm sido empregados. O complexo emprega sete mil pessoas.