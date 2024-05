Mais de 459 mil consumidores da RGE e da CEEE Equatorial permanecem sem luz

De acordo com o mais recente boletim do monitoramento dos serviços de infraestrutura no Estado publicado pelo governo gaúcho, às 18h22min desta quarta-feira (8), eram mais de 459 mil clientes da RGE e da CEEE Equatorial, principais distribuidoras do Rio Grande do Sul, ainda sem energia. Na área de concessão da primeira empresa eram 253,5 mil pontos sem luz e na segunda companhia mais 205.563 sem fornecimento de eletricidade.

Já no setor de Telecom, a Tim registrava 18 municípios sem serviços de telefonia e internet, a Vivo 35 e a Claro mais seis. Quanto ao transporte, eram 85 trechos em 44 rodovias estaduais com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).