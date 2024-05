Irga libera relatório atualizado da safra 2023/24 de arroz irrigado

Na safra 2022/2023 foram semeados 839.972 hectares com média de 8.787 Kg/ha, com uma produção total de 7.239.000 toneladas.Na safra 2023/2024 foram semeados 900.203 hectares de arroz irrigado, sendo colhidos até o momento 758.066 hectares, com uma produção total de 6.440.528 toneladas, restando 142.137 hectares para serem colhidos. Destes, 22.952 hectares estão totalmente perdidos e 17.903 hectares estão parcialmente submersos pelas águas, restando uma área de 101.309 hectares não atingidos pelas cheias. Dessas áreas perdidas, a maior parte se concentra na região central do Estado. A estimativa de produção total do Irga leva em consideração a produção já colhida até a presente data de 6.440.528 toneladas, somada a um cálculo estimado da produtividade de 7.000 kg para os 101.309 hectares restantes de área não atingidos pelas cheias. Ou seja, 7.000 kg x 101.309 ha = 709.163 toneladas, totalizando a produção estimada em 7.149.691 toneladas de arroz para a safra atual.