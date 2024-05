Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com perdas em Tóquio e Xangai

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com as principais delas recuando em meio a preocupações com balanços corporativos e ajustes técnicos.Liderando perdas na Ásia, o índice Nikkei caiu 1,63% em Tóquio, a 38.202,37 pontos, diante da fraca perspectiva de lucro de algumas grandes empresas do Japão, caso da Nintendo, cuja ação tombou -5,4%, e da Toyota (-0,6%). Também se destacaram em baixa no mercado japonês a Sony (-5%) e a Nomura Holdings (-3,4%).Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,61%, a 3.128,48 pontos, em uma possível correção técnica, depois de avançar em seis dos últimos sete pregões, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 1,33%, a 1.772,82 pontos. Pesaram nos negócios chineses ações de software e do setor imobiliário.Já o Hang Seng cedeu 0,90% em Hong Kong, a 18.313,86 pontos, pressionado por ações de tecnologia.Driblando o tom negativo, o sul-coreano Kospi avançou 0,39% em Seul, a 2.745,05 pontos, com a ajuda de ações financeiras e ligadas a transporte marítimo, e o Taiex registrou modesto ganho de 0,23% em Taiwan, a 20.700,51 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana terminou a sessão em leve alta, sustentada por ações industriais e de tecnologia. O S&P/ASX 200 subiu 0,14% em Sydney, a 7.804,50 pontos.