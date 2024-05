Bares e restaurantes enfrentam situação crítica, alerta Abrasel

Tamanho do impacto na infraestrutura gaúcha só poderá ser mensurado quando águas baixarem

O levantamento da Abrasel divulgado nesta terça (7) traz ainda informações sobre a infraestrutura básica no segmento:. A quase totalidade, 97%, demonstrou ter algum nível de problema no recebimento de insumos. Segundo a pesquisa, 12% dos estabelecimentos já sofreram perda total e 27% foram parcialmente afetados pela enchente.Quase, uma das datas de maior movimento para o setor. Outros 33% dizem que ainda não têm como saber se terão condições de abrir ou não. Em pesquisa realizada no fim de abril, 75% afirmavam que iriam abrir na data.“É um cenário desolador, ainda mais se considerarmos que há restaurantes no Estado que nem acesso à internet têm neste momento para responder à pesquisa. Mas o levantamento já aponta para o imenso dano que estamos sofrendo.. E aqueles que estão abertos se dividem entre atender a população e ajudar as equipes de resgate, numa cadeia de solidariedade nunca vista”, afirma João Melo, presidente da Abrasel no Rio Grande do Sul.Diante deste cenário devastador, entidade defende a. Os dados coletados apontam uma necessidade crítica depara sobreviver às perdas. A suspensão de impostos, requisitada por 88,37% dos entrevistados, e linhas de crédito com condições especiais, pedidas por 69,77%, já são vistas como medidas essenciais para a sobrevivência desses negócios. Além disso, 66,28% dos proprietários acreditam que medidas de apoio governamental, semelhantes às implementadas durante a pandemia pela MP 936 (que permitiu colocar funcionários em suspensão de contrato e redução de jornada, com apoio do governo para pagamentos dos salários), são cruciais para a sustentação dos empregos no setor durante esta crise."Já estamos diante de uma crise tão grande ou até maior do que a da pandemia, sob o ponto de vista estritamente econômico, no estado do Rio Grande do Sul. São perdas incalculáveis, assim como não podemos prever todos os efeitos - só sabemos que serão duradouros”, destaca o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci. A situação exige medidas urgentes: “a pesquisa aponta que 83% das empresas não têm seguro contra enchentes. Sem uma ação imediata e eficaz, muitos dos nossos estabelecimentos não sobreviverão, aprofundando a crise humanitária e econômica no estado”, complementa.