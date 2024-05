Veja como fica o atendimento bancário no Rio Grande do Sul

Com o decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul, em razão das fortes chuvas e inundações, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e seus bancos associados informam que as agências estão em operação, salvo aquelas localizadas em locais de risco, que se encontram fechadas de forma preventiva. As que foram afetadas severamente pelas enchentes deverão ter a retomada do atendimento em alguns dias.



Para garantir maior segurança e conforto à população, a Febraban orienta os consumidores a dar preferência ao uso dos canais digitais das instituições financeiras, se dirigindo às agências bancárias apenas em situações imprescindíveis.

Por meio do celular e internet, os usuários podem fazer pagamento de contas, consulta de saldos e extratos, transferências financeiras, agendamento de pagamentos e contratação de serviços e empréstimos, entre outros. Nos aplicativos e Internet Banking, os clientes poderão encontrar ferramentas úteis para todas as necessidades, além de ter acesso a comunicados e canais de atendimento. Os canais de atendimento por telefone também estão funcionando normalmente.



O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.



As Instituições Financeiras estão comprometidas em adotar medidas para garantir a continuidade dos serviços à sociedade, assim como a segurança e o bem-estar dos seus clientes e empregados.